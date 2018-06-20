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20 июня Среда

Уфа   °

Профессор из Башкирии получила золотую медаль Тюркской академии

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Zakon.kz.

Профессор из Башкирии получила золотую медаль Тюркской академии Фото: сайт Zakon.kz.

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Международная Тюркская академия при поддержке Администрации Президента Республики Казахстан провела в Астане III Форум гуманитарных наук «Великая степь», сообщает Zakon.kz.

На форуме рассматривались такие актуальные вопросы как изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Евразии; возможности и перспективы развития тюркологической науки в новых условиях; текущее состояние и актуальные проблемы национальных литератур и литературоведческой науки в тюркоязычных странах, республиках, и регионах; научные аспекты интеграционных процессов на евразийском пространстве, их направления и перспективы; особенности тюркской традиции государственности с древних времен до наших дней.

В мероприятии приняли участие ведущие ученые, политики, деятели культуры из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Монголии, России, Китая, США, Германии, Польши, Молдовы, а также представители ряда авторитетных международных организаций.

Представительная делегация из России включала ведущих специалистов тюркологических школ Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, ряда субъектов Российской Федерации, в том числе Башкортостана.

В рамках форума за весомый вклад в развитие тюркологической науки были награждены известные российские ученые-тюркологи. Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова вручила золотую медаль  Тюркской академии доктору филологии, профессору, сотруднику Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии наук Фирдаус Хисамитдиновой.

Теги: наука, награды
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