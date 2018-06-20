Фото: Олег Яровиков Выпускники школ Башкирии сдали последние ЕГЭ основного периода 2018 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В школах Башкортостана завершилась государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 20 июня в рамках основного периода проведения ЕГЭ прошли последние экзамены по физике и литературе. Первый сдали пять тысяч человек, второй — около тысячи, привели данные в Министерстве образования РБ.

Ход экзаменов контролировали 17 региональных общественных наблюдателей, 139 муниципальных общественных наблюдателей, 25 представителей Обрнадзора РБ. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Экзаменационные работы по физике и литературе состоят из двух частей, включающих 32 задания по физике и 17 заданий по литературе. На их выполнение по обоим предметам отводится 3 часа 55 минут.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике составляет 36 баллов, по литературе — 32.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 5 июля.

С 22 июня по 2 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов.