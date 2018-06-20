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20 июня Среда

Уфа   °

Уфимские школьники узнали о городских легендах из окна электрички

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БППК

Фото: пресс-служба БППК

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания совместно с Уфимской детской железной дорогой (УДЖД) провели очередную информационную благотворительную акцию «Уфа из окна электрички».

Уфимским школьникам и воспитанникам УДЖД, севшим в последний комфортабельный вагон городской электрички «Толпар», приглашенный экскурсовод рассказал об истории строительства Самаро-Златоустовской железной дороги и известном писателе Гарине-Михайловском, который руководил строительством магистрали на башкирском участке. Дети также узнали, что  фраза  «Подобный случай был в нашем полку» из произведения о бравом солдате Швейке, имеет уфимскую «прописку». По мнению известного уфимского краеведа и исследователя, подполковника в отставке Георгия Базекина, знаменитый чешский писатель Ярослав Гашек этой присказке обязан уфимскому типографскому рабочему, который услышал ее в воинском эшелоне. Также юные пассажиры узнали, что около станции Шакша до революции стоял небольшой завод  по производству спичек и именно их поставляли в царский дворец.

Экскурсия, уже четырнадцатая  по счету и длившаяся более часа, прошла в оживленном диалоге — молодые люди бойко отвечали на вопросы, высказывали свое мнение и делились впечатлениями о  поездке. Работники Башкортостанской ППК передали школьникам книги, предоставленные городским объединением «Букинист», туристические карты известных мест в республике, почтовые открытки с изображением известных башкирских железнодорожников  и пригласительные билеты в киноцентр, сообщил пресс-секретарь  БППК Сергей Спатар.

Теги: БППК, детская железная дорога
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