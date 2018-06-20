Фото: smolensk-i.ru В России один день в СИЗО приравняли к полутора дням в колонии Фото: smolensk-i.ru

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В России депутаты приравняли один день нахождения в следственном изоляторе полутора дням в колонии общего режима. Об этом сообщают федеральные СМИ. Госдума одобрила во втором чтении соответствующую поправку в УК РФ. Эта норма изменит зачет сроков предварительного заключения в общий срок наказания.

Как выяснили «Ведомости», законопроект предлагает следующую схему. При отбывании наказания в дисциплинарном батальоне (для военнослужащих): один день в СИЗО за 1,5 дня. Если приговор — ограничение свободы, принудительные работы и арест: один день за два дня. Исправительные работы и ограничение по военной службе: один день за три дня. Обязательные работы: один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.

Если приговором является лишение свободы, законопроект предлагает засчитывать один день содержания в СИЗО следующим образом:

— в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима один день предварительного ареста засчитывается как один день отбытия наказания;

— в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии: один день за 1,5 дня наказания;

— в колонии-поселении: один день за два дня.

Не предусматривается распространение нового порядка на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, преступлений террористической направленности при особо опасном рецидиве. Льготного зачета сроков не будет и у осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 25 лет.