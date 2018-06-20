Фото: автор В Уфе за четыре часа судебные приставы арестовали более 20 машин должников Фото: автор

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии полицейские и судебные приставы проводят профилактическое мероприятие «Должник», которое завершится 21 июня. В пресс-службе УФССП по РБ проинформировали, что с помощью приложения «Мобильный розыск» и программного обеспечения АПК «Дорожный пристав» за четыре часа было арестовано и эвакуировано свыше 20 машин должников в Октябрьском районе Уфы.

За это время было проверено несколько сотен автомобилей на наличие в отношении их владельцев исполнительных производств — приставы определяли сумму долга должника по регистрационному номеру машины. Например, у жительницы Уфы арестовали и изъяли Toyota Corolla. Женщина накопила порядка 320 тысяч рублей долгов по налогам, кредитным платежам и штрафам ГИБДД. С собой у нее не было необходимой суммы, поэтому судебный пристав составил акт описи и ареста на автомобиль должницы. Иномарку эвакуировали на спецстоянку, а женщину предупредили, что, если она не рассчитается с долгами в установленный законом срок, с автомобилем ей придется расстаться навсегда. Машина будет продана, а вырученные средства отправлены в счет погашения задолженности.

В день рейда приставы также арестовали и изъяли Mitsubishi Lancer, Peugeot, Lada Kalina, «ВАЗ-2115», Kia Picanto и другие. Общая сумма задолженности их владельцев составила более 6 млн рублей. В основном это долги по кредитным и налоговым платежам.

«Многие автовладельцы уже на следующий день торопились оплатить долги и вернуть машину. Например, водители Opel Astra, Chevrolet Lacetti, «ВАЗ-21073» предпочли оплатить долги и забрать машину. Но из-за своей несознательности они еще заплатили исполнительский сбор и расходы, связанные с эвакуацией и хранением автомобиля на общую сумму свыше 270 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.