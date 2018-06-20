В Уфе вспоминали ученых-фронтовиков Таминдара Ахмадиева и Хамзу Усманова

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УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В этом году отмечается 95-летие со дня рождения известных башкирских ученых-историков, фронтовиков Таминдара Хазигалиевича Ахмадиева и Хамзы Фатыховича Усманова. Этим двум юбилейным датам было посвящено прошедшее накануне в Ордена «Знак Почета» Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН расширенное заседание Ученого совета. С докладами о жизни и творческой деятельности ученых выступили кандидаты, доктора исторических и филологических наук. Вел Ученый совет директор института доктор географических наук Айбулат Псянчин.

С приветственными словами к присутствующим обратились председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов, доктор сельскохозяйственных наук Гарифулла Яппаров. На заседании присутствовали научные сотрудники, ученики, коллеги юбиляров, а также вдова Таминдара Ахмадиева Сазида Асадуллина и сын Ильдар Ахмадиев. Выступившие отметили большой научный вклад Ахмадиева и Усманова в гуманитарную науку республики и страны, сообщили в ИИЯЛ УФИЦ РАН.