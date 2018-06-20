Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 74.18 ↓

20 июня Среда

Уфа   °

Названы лучшие кинокартины первой половины 2018 года

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Названы лучшие кинокартины первой половины 2018 года Фото: автор

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Издание The Guardian составило топ лучших кинокартин, которые вышли на экран в первой половине 2018 года. Рейтинг не предусматривает распределения по местам.

В список попали как блокбастеры, так и анимационные, документальные и авторские фильмы. Среди них, супергеройские ленты «Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера», мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», спин-офф франшизы о джедаях «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и хоррор «Тихое место». В топ лучших также попала российская драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

В перечне присутствуют исторические драмы «120 ударов в минуту», «Секретное досье», «Темные времена», комедия «Тоня против всех», фильмы «Форма воды» и «Леди Берд».

С полным списком лучших кинокартин полугодия можно ознакомиться по ссылке.

Теги: кино
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимец купил лотерейный билет за 80 рублей и выиграл 12,7 млн рублей
Уфимец приобрел лотерейный билет всего за 80 рублей, а в результате ему удалось сорвать суперприз, и он стал миллионером. Ему посчастливилось выиграть в
Росавиация расследует инцидент с самолетом, носящим имя «Уфа», на борту которого летели футболисты
В аэропорту Ростова-на-Дону вечером 18 июня благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании «Россия», который носит имя «Уфа». Воздушное судно выпол
В Башкирии нефтяник спас тонущую в озере пожилую женщину
Прогулка пожилой женщины в деревне Ирдуган Янаульского района Башкирии едва не закончилась трагедией. После праздников пенсионерка вышла из своего дома
Уфимец бросил своего породистого пса на улице, не сумев его продать по объявлению
Зоозащитники республики привели очередной пример человеческого предательства по отношению к братьям нашим меньшим. В микрорайоне Зеленая роща недалеко
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть