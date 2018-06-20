Фото: автор Названы лучшие кинокартины первой половины 2018 года Фото: автор

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Издание The Guardian составило топ лучших кинокартин, которые вышли на экран в первой половине 2018 года. Рейтинг не предусматривает распределения по местам.

В список попали как блокбастеры, так и анимационные, документальные и авторские фильмы. Среди них, супергеройские ленты «Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера», мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», спин-офф франшизы о джедаях «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и хоррор «Тихое место». В топ лучших также попала российская драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

В перечне присутствуют исторические драмы «120 ударов в минуту», «Секретное досье», «Темные времена», комедия «Тоня против всех», фильмы «Форма воды» и «Леди Берд».

С полным списком лучших кинокартин полугодия можно ознакомиться по ссылке.