Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 74.18 ↓

20 июня Среда

Уфа   °

Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер Фото: автор

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 21 июня по республике ночью прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами небольшие, грозы, град. Ветер юго-западный, западный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит 11-16 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 18-23. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к жителям республики в МЧС.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимец купил лотерейный билет за 80 рублей и выиграл 12,7 млн рублей
Уфимец приобрел лотерейный билет всего за 80 рублей, а в результате ему удалось сорвать суперприз, и он стал миллионером. Ему посчастливилось выиграть в
Росавиация расследует инцидент с самолетом, носящим имя «Уфа», на борту которого летели футболисты
В аэропорту Ростова-на-Дону вечером 18 июня благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании «Россия», который носит имя «Уфа». Воздушное судно выпол
В Башкирии нефтяник спас тонущую в озере пожилую женщину
Прогулка пожилой женщины в деревне Ирдуган Янаульского района Башкирии едва не закончилась трагедией. После праздников пенсионерка вышла из своего дома
Уфимец бросил своего породистого пса на улице, не сумев его продать по объявлению
Зоозащитники республики привели очередной пример человеческого предательства по отношению к братьям нашим меньшим. В микрорайоне Зеленая роща недалеко
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть