Фото: Карина Камаева Пострадавшим в Башкирии от договора о косметических услугах вернули часть денег Фото: Карина Камаева

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Потребителям, чьи права были нарушены при оказании косметических услуг, возвращена часть денежных средств, сообщили в Госкомитете РБ по торговле и защите прав потребителей.

Доверчивым гражданам навязали оказание косметических услуг, стоимость которых оказалась завышенной в разы.

«В Госкомторговли Башкирии обратились десятки пострадавших, чьи потребительские права были нарушены при заключении договора об оказании косметических услуг. При этом, как правило, покупатели рассчитывались с продавцом посредством оформления потребительского кредита», — сообщила пресс-секретарь ведомства Нина Никандрова.

Общая сумма средств, оплаченных доверчивыми гражданами, составила около полумиллиона рублей

«Обратившимся потребителям оказана консультационная помощь, составлены соответствующие претензии в адрес исполнителя договора о возврате средств в досудебном порядке за исключением фактически понесенных им расходов, — добавила начальник отдела защиты прав потребителей и рекламы Госкомитета РБ по торговле Ляля Сулейманова. – На сегодняшний день одна треть от общей суммы возвращена потребителям – это около 150 тысяч рублей. Возврат оставшихся средств будет рассмотрен в судебном порядке».

По ее словам, стоимость оказания перечисленных в договоре косметических услуг была значительно завышенной, если сравнивать цены, представленные в настоящее время на рынке. Потребители вправе не согласиться с этой стоимостью, обжаловав ее в судебном порядке.

При возникновении вопросов, связанных с защитой прав потребителей, специалисты советуют обращаться в будние дни по телефону «горячей линии» Госкомторговли: (347) 218-09-78.