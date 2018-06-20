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20 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии стартовал прием заявок на пятый поток «Акселератора социальных проектов»

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан объявил о запуске  пятой образовательной программы «Акселератор социальных проектов».

В течение месяца социальные предприниматели и те, кто только планирует ими стать, будут работать над запуском социальных проектов в формате практических модулей, профильных мастер-классов и семинаров. Под руководством опытных менторов и наставников им предстоит разработать устойчивую бизнес-модель, освоить юридические и экономические аспекты деятельности социальных предпринимателей, построить маркетинговую стратегию и получить необходимые знания в области управления персоналом. Акселератор будет проводиться на бесплатной основе. Главная цель программы — оказать  помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии их проектов до устойчивого социального бизнеса, основанного на сбалансированности социального эффекта и финансовой составляющей.

По результатам работы участникам программы предстоит защитить свои проекты на инвестиционной сессии перед менторами, наставниками  и представителями органов власти региона. Подать заявку на участие  в программе можно до 28 июня на сайте ЦИСС РБ, по электронной почте mail@ciss-rb.ru или по телефонам: 8 (347) 264-62-90, 243-38-37, 8-917-457-92-54.

Теги: социальные проекты
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