В Башкирии стартовал прием заявок на пятый поток «Акселератора социальных проектов»

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Центр инноваций социальной сферы Республики Башкортостан объявил о запуске пятой образовательной программы «Акселератор социальных проектов».

В течение месяца социальные предприниматели и те, кто только планирует ими стать, будут работать над запуском социальных проектов в формате практических модулей, профильных мастер-классов и семинаров. Под руководством опытных менторов и наставников им предстоит разработать устойчивую бизнес-модель, освоить юридические и экономические аспекты деятельности социальных предпринимателей, построить маркетинговую стратегию и получить необходимые знания в области управления персоналом. Акселератор будет проводиться на бесплатной основе. Главная цель программы — оказать помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии их проектов до устойчивого социального бизнеса, основанного на сбалансированности социального эффекта и финансовой составляющей.

По результатам работы участникам программы предстоит защитить свои проекты на инвестиционной сессии перед менторами, наставниками и представителями органов власти региона. Подать заявку на участие в программе можно до 28 июня на сайте ЦИСС РБ, по электронной почте mail@ciss-rb.ru или по телефонам: 8 (347) 264-62-90, 243-38-37, 8-917-457-92-54.