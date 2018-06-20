Фото: скриншот видео телеканала Вся Уфа В Уфе волонтеры помогли 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок сына Фото: скриншот видео телеканала Вся Уфа

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе волонтеры одними из первых отозвались на просьбу неравнодушных соседей помочь 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок собственного сына. За несколько дней активисты проделали большой объем работы. Отмыли полы, собрали весь мусор и хлам.

«Увидели репортаж и просто не смогли остаться равнодушными, приехали вечером, созвонились с соседкой, решили посмотреть. Все, что возможно, мы сейчас будем делать», — рассказала﻿ корреспонденту телеканала «Вся Уфа» волонтер Ольга Ремаренко.

Навели порядок волонтеры и на кухне. Конечно, ни света, ни газа в квартире нет, но это дело поправимое, говорят активисты. Пока же они ежедневно навещают пенсионерку, приносят горячее питание. Что касается сына Марьи Березиной, который, по словам соседей, любит приложиться к бутылке, то его волонтеры дома не застали. Известно лишь то, что полицейские провели с ним профилактическую беседу, заявление на него никто не писал.

Работы волонтерами проделано немало, но впереди ее не меньше. Активисты просят неравнодушных людей помочь с продуктами питания и вещами. Кроме того, у пенсионерки нет документов. Чтобы их восстановить, понадобится и время, и деньги. Тех, кто хочет помочь 87-летней бабушке, просят связаться с волонтерами по номеру: 8-917-415-28-55.