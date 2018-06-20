Фото: Ксения Калинина 21 и 22 июня десятки домов Уфы останутся без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ 21 и 22 июня предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение воды в четырех районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 21 июня в Калининском районе с 10 до 20 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Черниковская, 29, 31, 31а, 33, 35, 35 б, 37, 37а, 39.

В этот же день в Кировском районе с 10 до 20 часов подачу горячей и холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Геологов, 18, 20, 21, 22, 24б, 33, 35, 39, 39а, 36, 38, 40, 42, 38а, 40а, 42а, 34, 51, 51/1, 51/2, 53;

ул. Испытателей, 3, 10, 12, 14, 16, 18,20, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 31, 31а, 33, 33а, 35,37, 37а, 39, 39а, 45,47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63,65, 65а, 65б, 69, 69а, 71, 71а, 73,73а, 75, 75а, 77, 79;

ул. Пугачева, 19а, 23, 27а, 29а, 31,39, 39а, 39/1, 41, 72, 74, 74/1, 15а, 15г, 17, 17ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 37а, 90, 100а, 100б, 102, 114, 118, 118а;

пер. Альпийский, 8, 10, 2, 11;

ул. Первопроходцев, 62а, 64;

ул. Геофизиков, 46, 46а, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 52г, 52д, 54, 54а, 54б, 54в,56, 56а, 58, 58а, 58б, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 51а, 53, 55, 57, 59, 61,63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

Петропавловский переулок, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 10, 12;

ул. Корабельная, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34;

ул. Вознесенская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Кузнецовский затон, 1, 1д, 3б, 3г, 5а, 5б, 5д, 5/2а, 8, 8а, 8г, 8в, 8б, 8ж, 10, 10а, 11а, 12/1, 12/2, 18;

Спасский переулок, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 8а, 10;

ул. Бородинская, 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Армавирская, 14, 19, 17, 17а, 15, 11в, 61, 63, 65, 67.

В Советском районе 21 июня с 10.30 до 17.30 холодную воду отключат на ул. Революционная, 201/4, и на ул. Владивостокская, 7/1, 7/2.

22 июня в Ленинском районе Уфы с 11 до 23 часов холодную и горячую воду отключат по адресам:

ул. К.Маркса, 40;

ул. Революционная, 12, 14;

ул. Достоевского, 45;

ул. М.Карима, 47.