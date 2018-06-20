Педагогов Башкирии приглашают принять участие в конкурсе «Сельский учитель в большой России»

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Учителей Башкирии приглашают принять участие в конкурсе творческих работ «Сельский учитель в большой России».

Рассказать о своем призвании и особенностях работы в российской глубинке сельских педагогов призывает санкт-петербургский Центр дополнительного образования «Альфа-Диалог».

Творческие работы конкурсантов в форме эссе принимаются до 8 июля включительно. Поделиться своим опытом и поразмышлять над учительской стезей можно в рамках трех тем: «Я — сельский учитель»; «Мой урок: заметки сельского учителя»; «Сельская школа в России: вчера, сегодня, завтра».

Итоги первого этапа будут подведены до 31 июля. 30 победителей поедут в Санкт-Петербург 1-4 октября. Лауреатов ждет насыщенная программа с мастер-классами, педагогическими мастерскими, круглыми столами, дискуссионными площадками по проблемам преподавания в сельской школе, а также встречи со студентами РГПУ им. А. И. Герцена — будущими учителями. Организаторы компенсируют расходы на проезд, оплачивают проживание в гостинице, питание и мероприятия в рамках очного этапа.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и текст работы по электронной почте konkurs@alfa-dialog.ru. С правилами оформления работы можно ознакомиться на сайте.

Справка. Проект «Сельский учитель в большой России» по итогам второго конкурса 2017 года получил грантовую поддержку в размере 2 641 088 рублей.