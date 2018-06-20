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20 июня Среда

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Башкирия в федеральных СМИ: когда на пенсию, русский язык станет родным, а «Уфа» узнает своих соперников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия в федеральных СМИ: когда на пенсию, русский язык станет родным, а «Уфа» узнает своих соперников Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Новая пенсионная реформа может осложнить ситуацию с безработицей, высказали опасения специалисты. По мнению главы Минтруда Башкирии, повышение пенсионного возраста не только поможет увеличить выплаты пенсионерам, но и оздоровит рынок труда.

Когда на пенсию, если одни живут в Москве, а другие в Нарьян-Маре. Повышение пенсионного возраста в России оправдано, однако при проведении реформы надо сохранить особый статус выхода на пенсию для определенных категорий населения, в частности жителей арктических регионов. Такое мнение ТАСС высказали главы субъектов и эксперты. Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня.

По мнению зампредседателя Собрания депутатов НАО Александра Лутовинова, при выходе на пенсию россиян «важно предусмотреть для жителей арктических регионов страны определенные льготы, в том числе в виде возраста выхода на пенсию, разумеется, не как у всех. Если вы живете в Москве, а мы в Нарьян-Маре, у нас разные климатические условия и условия в жизни в целом», — пояснил он ТАСС. Против повышения пенсионного возраста для женщин высказалась председатель общественной палаты Саратовской области. Председатель Владимирского областного объединения профсоюзов Надежда Сухарникова и глава ОП Новгородской области Оксана Александрова высказали опасения, что новая пенсионная реформа может осложнить ситуацию с безработицей.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова, напротив, считает, что повышение пенсионного возраста не только поможет увеличить выплаты пенсионерам, но и оздоровит рынок труда. «Сегодня мы наблюдаем некоторую дискриминацию со стороны работодателей тех работников, которые перешагнули не то чтобы пенсионный рубеж, а даже планку в 40-45 лет. После увеличения пенсионного возраста эта проблема отчасти может быть сглажена», — сказала она ТАСС.

Русский язык станет родным. Законопроект, направленный на регулирование изучения родного языка, Госдума приняла в первом чтении, передает ИА REGNUM. Инициатива депутатов вызвала широкий резонанс. «Никто не знает, на скольких языках говорят в РФ. Прозвучала цифра 277, по переписи 174 — много», — отметил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. По его словам, «только пять языков имеют лицензированные учебники, только 13 — лицензированные программы». «Внесенным законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение госязыков республик РФ осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению госязыка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей».

Вместе с тем ко второму чтению депутаты перепишут законопроект, пояснили в агентстве. «И рабочая группа, и комитет не в восторге от представленного текста законопроекта, он будет кардинально переработан», — заверил Никонов. Прежде всего, родным языком станет и русский язык. Школьник и его родители перед первым и пятым классами выберут язык, на котором предстоит учиться, и язык, который предстоит изучать. Кроме того, обсуждается создание спецфонда поддержки родных языков. В ходе дискуссии депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание на то, что «административные барьеры при изучении языков зафиксированы в Татарии, Северной Осетии и Башкирии».

«Коммерсантъ» по этой теме пишет, что в Госдуме за принятие поправок в ФЗ «Об образовании», предусматривающих добровольное изучение родных и государственных национальных языков в школах, «проголосовали 14 из 15 депутатов, представляющих Башкирию, хотя крупнейшая национальная организация республики — Всемирный курултай башкир просила этого не делать. Против проекта высказался только лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов».

Лесное сотрудничество. «Минлесхоз Республики Башкортостан и министерство лесного хозяйства Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве в области образования в своей сфере. Документ завизирован после визита делегации Башкортостана в Беларусь в апреле текущего года», — сообщает «Российская газета». «Во время визита мы обсудили возможность сотрудничества в области развития и совершенствования дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки работников лесного хозяйства», — рассказал «РГ» министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. Речь идет о совместной разработке типовых образовательных программ и нормативных правовых актов, информационном обмене в области профподготовки.  Со стороны Башкирии курировать это направление будет Уфимский лесотехнический техникум. Со стороны Беларуси — республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, пояснили в газете.

Звезды итальянской оперы и братья Абдразаковы выступят на Дачном фестивале. 30 июня на Торговой площади Плёса состоится гала-концерт итальянской оперной музыки в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина, информируют «Новые Известия». В издании рассказали, что «организаторы ждут специальных гостей из Италии и российских оперных звёзд — Робертино Лоретти, тенора Джордано Луку, народного артиста Башкирии Аскара Абдразакова, Ильдара Абдразакова». Гала-концерт состоится в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина, который открылся 19 мая.

Сообщается также, что Дачный фестиваль имени Шаляпина — ключевое событие «Года Италии в Плёсе» — проекта, который реализуется при поддержке Посольства Италии в России и Минкультуры РФ. Президент фестиваля — Инга Каримова, художественный руководитель — народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков. Среди меценатов фестиваля Фонд имени Мустая Карима, уточнили в «НИ».

«Уфа» узнает своих соперников. Жеребьевка двух первых квалификационных раундов футбольной Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в среду в швейцарском Ньоне. Своего соперника узнает дебютант еврокубков «Уфа», говорится в ТАСС. В жеребьевке 1-го и 2-го раунда примет участие 121 клуб, включая команды сильнейших чемпионатов Европы.

Россию представят занявшие четвертое, пятое и шестое места в чемпионате страны — «Краснодар», «Зенит» и «Уфа». Причем «Уфа» стартует первой из российских клубов — матчи 2-го раунда состоятся 26 июля и 2 августа, уточнили в агентстве. Клуб из столицы Башкирии во время жеребьевки может узнать либо одного соперника, либо двух возможных.

Отмечается также, что «Уфа», хотя и является дебютантом еврокубков, имеет немалый по меркам квалификации Лиги Европы рейтинг — 10,676 балла. Как информирует агентство, «Уфа» избежит встречи с такими соперниками, «как испанская "Севилья", германский "Лейпциг", английский "Бернли", итальянская "Аталанта", французский "Бордо"». Финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года в Баку, напомнили в ТАСС.

Губернаторы вновь впрягаются. 9 сентября в 10 из 16 регионов, где пройдут выборы в заксобрания, партсписки «Единой России» возглавят губернаторы, сообщает газета «КоммерсантЪ». Эксперты отмечают, что модель выдвижения списка с губернатором-«паровозом» стала для единороссов «классической». «Присутствие губернатора в партийном списке, по словам заместителя секретаря генсовета «Единой России» Виктора Селиверстова, «уменьшает объем работы» на губернаторских и парламентских выборах: такие кампании «легче вести финансово и организационно».

«В Башкирии компанию Рустэму Хамитову в первой тройке составят чемпионка Паралимпийских игр-2012 Оксана Савченко и сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов», — рассказали в издании.

Теги: СМИ, пенсии, реформа, изучение родных языков, образование, сотрудничество, ФК Уфа, выборы, лесное хозяйство
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