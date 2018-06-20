Фото: автор В Уфе прокуратура обнаружила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в торговом центре «Экватор» Фото: автор

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Советского района Уфы проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Выяснилось, что в помещении торгового центра «Экватор» не соблюдались противопожарные правила — это создавало угрозу безопасности граждан.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, одна из входных дверей была заблокирована торговым павильоном, двери эвакуационных выходов были закрыты на ключ, в нескольких помещениях автомойки отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, сотрудники не были обучены мерам пожарной безопасности.

Районная прокуратура возбудила в отношении обслуживающей организации «Доминант-А» и директора административные дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности». Указанные лица оштрафованы на общую сумму в 156 тысяч рублей.

«После прокурорского вмешательства проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, в здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, освобождены пути эвакуации, проводятся работы по ограждению помещений автомойки противопожарными преградами», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как информировало агентство «Башинформ», в Уфе также были оштрафованы на 156 тысяч рублей торговый центр «Планета» и Центр развития «Восточный клуб», нарушившие пожарную безопасность. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства намерены добиться через суд закрытия блока «Б» торгово-сервисного комплекса «Сипайловский» из-за нарушений правил пожарной безопасности.