Первый в России тематический студенческий троллейбус вышел на линию в Стерлитамаке

Фото: cityopen.ru



Фото: cityopen.ru

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке накануне старта приемной кампании вышел на линию первый в России «студенческий» троллейбус.

Идея запуска тематического транспортного средства принадлежит Стерлитамакскому филиалу БашГУ совместно со Стерлитамакским троллейбусным управлением для популяризации как учебного заведения, так и городского электротранспорта.

По словам заместителя директора СФ БашГУ Игоря Сырова, троллейбус будет не только средством передвижения, но и местом, где будут пропагандироваться знания. В традиционные студенческие праздники здесь будут проходить различные акции.

Троллейбус оформлен в духе студенчества. Здесь можно увидеть «музей» шпаргалок, стать обладателем «пятака» под пятку для успешной сдачи экзамена, сфотографироваться на фоне ученых в импровизированной «научной» фотозоне, сделать селфи в Instagram, которое попадет на «доску почета» (при наличии хэштегов #студентыстерлитамака #сфбашгу), пишет портал cityopen.ru.