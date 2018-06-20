В Башкирии неплательщик алиментов оставил без содержания несовершеннолетних детей: он должен им более полумиллиона рублей

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии неплательщик алиментов оставил без содержания несовершеннолетних детей. 38-летний мужчина задолжал им более полумиллиона рублей. При этом, как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по РБ, по адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным.

В связи с этим судебные приставы объявили его в розыск.

Данные должника: Юлдашбаев Ильдар Сатылбалдиевич, 24.06.1979 года рождения.

УФССП России по РБ обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в дежурную часть ведомства по телефону: (347) 273-56-40. В пресс-службе Управления напомнили, что судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.