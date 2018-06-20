Фото: Олег Яровиков В Уфе проходят рейды по выявлению бродячих собак Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Ленинском районе Уфе инспекторы Управления общественной безопасности проводят рейды по выявлению бродячих собак: обходят дворы, частные секторы и стройки, на территории которых, по сообщению жителей, бродят бездомные животные. В случае их обнаружения информация передается в Спецавтохозяйство по уборке города.

Количество бездомных животных увеличивается в весенне-осенний период, собаки сбиваются в стаи, жалуются уфимцы. Причем угрозу для населения представляют не только проявляющие агрессию к людям псы, но и все остальные.

По правилам, собака, у которой есть хозяин, должна находиться или на привязи, или за оградой. Во время выгула собаки в общественном месте люди должны помнить о необходимости надевать на питомцев ошейники и намордники. Жителям частного сектора настоятельно рекомендуется не спускать своих домашних питомцев с привязи и не выпускать из территории ограды, так же, как и хозяевам собак, живущих в многоквартирных жилых домах, не следует отпускать своих любимцев гулять без присмотра.

Сообщить о бродячих собаках на территории Ленинского района можно по телефонам: 223-89-56 (диспетчерская МБУ по благоустройству), 229-04-30 (отдел коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Уфы).