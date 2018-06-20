Фото: личный архив Уфимка выиграла один из самых крупных конкурсов косплея в России Фото: личный архив

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Жительница Уфы Полина Вишневская заняла первое место на одном из самых крупных конкурсов косплея в России «Старкон». Девушка покорила жюри и зрителей костюмом Святой Целестины.

«Костюм делался в общей сложности (с разными паузами) около полугода, а чистого времени, наверное, месяца три, — поделилась победительница. — Вес крыльев — 17 кг, а общий вес брони с крыльями — 25 кг. Мне было очень тяжело и больно. Стоимость всех материалов для создания костюма превысила 50 тысяч рублей. Точную стоимость я даже считать боюсь».

Уфимка взяла первое место конкурса косплея в номинации «Студийный крафт».