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20 июня Среда

Уфа   °

Уфимка выиграла один из самых крупных конкурсов косплея в России

ОБЩЕСТВО
Фото: личный архив

Уфимка выиграла один из самых крупных конкурсов косплея в России Фото: личный архив

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Жительница Уфы Полина Вишневская заняла первое место на одном из самых крупных конкурсов косплея в России «Старкон». Девушка покорила жюри и зрителей костюмом Святой Целестины.

«Костюм делался в общей сложности (с разными паузами) около полугода, а чистого времени, наверное, месяца три, — поделилась победительница. — Вес крыльев — 17 кг, а общий вес брони с крыльями — 25 кг. Мне было очень тяжело и больно. Стоимость всех материалов для создания костюма превысила 50 тысяч рублей. Точную стоимость я даже считать боюсь».

Уфимка взяла первое место конкурса косплея в номинации «Студийный крафт».

Теги: косплей, конкурс Старкон, Уфа
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