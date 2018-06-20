Фото: сайт Совета Федерации Лилия Гумерова представила в Совете Федерации законопроект, позволяющий абитуриентам-инвалидам подавать документы в несколько вузов Фото: сайт Совета Федерации

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова представила в профильном комитете законопроект «О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом предусматривается предоставление абитуриентам из числа инвалидов права на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний, путем подачи заявлений в несколько вузов.

Парламентарий напомнила, что по действующему законодательству все абитуриенты, поступающие в вузы на основе Единого государственного экзамена, имеют возможность сдать документы в пять вузов на три специальности. Сейчас абитуриенты с инвалидностью в рамках действующей квоты имеют возможность подавать документы только в один вуз на одну специальность.

По словам Лилии Гумеровой, законом предлагается изменить сферу действия указанного ограничения, оставив его только для граждан, имеющих особое право приема без вступительных испытаний.

«Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, получают возможность использования права на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний, путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений — до пяти, соответственно», — сказала Лилия Гумерова.

Закон направлен на защиту прав инвалидов на получение образования в вузах и обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов по созданию доступных условий для получения образования, отметили в пресс-службе Совета Федерации.