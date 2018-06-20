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20 июня Среда

Уфа   °

Уфимская журналистка стала участницей всероссийского конкурса plus-size красоты «Северная Аврора»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Уфимская журналистка стала участницей всероссийского конкурса plus-size красоты «Северная Аврора» Фото: автор

УФА, 20 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимская журналистка и книжный блогер Анна Ефименко стала участницей Всероссийского конкурса plus-size красоты «Северная Аврора -2018». Воспитанница студии «Стихия» Эльвиры Ишмуратовой принимала участие в нескольких международных показах мод. А еще полгода назад Анна трудилась в администрации Калининского района и даже не мечтала о подиуме.

«Жюри надо было показать, что я не только красивый, но и творческий человек. У меня сильная социальная позиция и активность, и параметры, подходящие для plus-size модели, и опыт показов уже есть», — пояснила Анна. Ее выбрали из десятков претенденток. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге и готовится к финалу конкурса. Он состоится в начале сентября. Участницы готовят для него творческий номер – в этом году они будут читать стихи.

Всего в финал прошли 20 девушек из разных регионов России. Они участвуют в двух возрастных номинациях «Роскошный возраст» (от 33 до 45 лет) и «Юность Вселенной» (до 33 лет).

«В середине июня начались занятия. Мы проходим основы моделинга, дефиле, фотопозирования. Есть в расписании и психологические практики – например, учимся достигать своих целей, преодолевать трудности. График плотный, мне все нравится, благодаря педагогам узнаю много нового», — рассказала агентству «Башинформ» Анна.

Победительница конкурса получит корону, подарки от спонсоров и 100 тысяч рублей.

Теги: конкурс красоты
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