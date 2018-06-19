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Уфа   °

Шульган-таш вошла в Топ-5 самых красивых пещер России

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Капова пещера (Шульган-Таш) в Бурзянском районе Башкирии вошла в рейтинг пяти самых знаменитых и красивых пещер на территории России, сообщает РИА Новости.

Башкирское название пещеры – Шульган-Таш. Слово «таш» по-башкирски означает «камень», а «шульган»  — «исчезла». Слева от входа в пещеру – Голубое озеро, из которого вытекает подземная речка Шульган, впадающая в реку Белую. Капова пещера получила всемирную известность благодаря палеолитическим рисункам. Возраст наскальных изображений внушительный: порядка 14–14,5 тысяч лет.

Две пещеры рейтинга находятся в Сочи.  Ахштырская пещера находится в Адлере и является самой значимой пещерой в Сочи. Добраться до нее сможет и взрослый, и ребенок – пещера расположена на скале над Мзымтой. К самой пещере ведет узкая виляющая тропинка, зажатая между скалой и обрывом.

Система Воронцовских пещер — это настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад. Красота и величие пещер привлекают огромное количество туристов, приезжающих на отдых в Сочи. Расположены пещеры в Хостинском районе и добраться до них сегодня может любой желающий. Своим названием комплекс обязан селу Воронцовка, которое находится рядом.

Кашкулакская пещера (пещера Черного Дьявола) находится в Хакасии. Она выступала в роли культового места шаманов, где они поклонялись сталагмиту, являющемуся символом продолжения рода и плодородия, а также делали жертвоприношения. Сейчас в пещеру можно свободно попасть с экскурсией.

Кунгурская пещера находится в Пермском крае. Вся ее поверхность устлана извечными слоями льда, а также инея. По оценкам ученых, возраст ледяных наслоений достигает порядка 10 тысяч лет.

Теги: Туризм, пещеры России, Шульган-Таш
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