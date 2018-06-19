Шульган-таш вошла в Топ-5 самых красивых пещер России

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Капова пещера (Шульган-Таш) в Бурзянском районе Башкирии вошла в рейтинг пяти самых знаменитых и красивых пещер на территории России, сообщает РИА Новости.

Башкирское название пещеры – Шульган-Таш. Слово «таш» по-башкирски означает «камень», а «шульган» — «исчезла». Слева от входа в пещеру – Голубое озеро, из которого вытекает подземная речка Шульган, впадающая в реку Белую. Капова пещера получила всемирную известность благодаря палеолитическим рисункам. Возраст наскальных изображений внушительный: порядка 14–14,5 тысяч лет.

Две пещеры рейтинга находятся в Сочи. Ахштырская пещера находится в Адлере и является самой значимой пещерой в Сочи. Добраться до нее сможет и взрослый, и ребенок – пещера расположена на скале над Мзымтой. К самой пещере ведет узкая виляющая тропинка, зажатая между скалой и обрывом.

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