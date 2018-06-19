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19 июня Вторник

Уфа   °

В центре Уфы перекрыта улица из-за ремонта тепломагистрали

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии на улице Гоголя введено временное частичное перекрытие движения для проведения аварийно — восстановительных работ Частично перекрыто движение транспорта на проезжей части по ул. Гоголя вблизи перекрестка с ул. Чернышевского – сужен проезд напротив дома по ул. Гоголя, 62, сообщили в муниципалитете.

Ремонтные работы ведутся на тепловой магистрали ТМ 53. Согласно информации МУП УИС, до 21 июня 2018 года планируется завершить работы с восстановлением дорожного покрытия.

Теги: перекрытие движения
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