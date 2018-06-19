В центре Уфы перекрыта улица из-за ремонта тепломагистрали

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии на улице Гоголя введено временное частичное перекрытие движения для проведения аварийно — восстановительных работ Частично перекрыто движение транспорта на проезжей части по ул. Гоголя вблизи перекрестка с ул. Чернышевского – сужен проезд напротив дома по ул. Гоголя, 62, сообщили в муниципалитете.

Ремонтные работы ведутся на тепловой магистрали ТМ 53. Согласно информации МУП УИС, до 21 июня 2018 года планируется завершить работы с восстановлением дорожного покрытия.