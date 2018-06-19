Фото: автор В Башкирию приходит настоящее лето: жара и грозы Фото: автор

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии продолжается потепление. На смену ночным заморозкам приходят теплые ночи и грозы. В среду, 20 июня, синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 10-15°, в горных районах до +5°, днем 23-28°. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

21 июня кратковременные дожди возможны лишь ночью. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха в ночные часы — 11-16°. Днем воздух прогреется до 18-23°.

Лишь по северо-востоку прогнозируются грозы, град.

22 июня местами пройдут небольшие дожди, днем по северу до умеренных, грозы. Ветер северо-западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 19-24°.