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19 июня Вторник

Уфа   °

В столице Башкирии пройдет «Фестиваль пиона»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии пройдет «Фестиваль пиона» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе 30 июня пройдет «Фестиваль пиона». Его организатором выступает Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Ученые с помощью красивого праздника знакомят жителей республики с биологией, классификацией, агротехникой видов и сортов пионов.

Программа «Фестиваля пиона»:

  • Экскурсия по коллекции пиона;
  • Мастер-класс по агротехнике пиона;
  • Выставка сортов пиона;
  • Подведение итогов конкурса костюма «Мой пион» и показ моделей участников конкурса
  • Мастер-классы по декоративному творчеству;
  • Развлекательная программа.

Теги: фестиваль пиона, Уфимский федеральный исследовательский центр
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