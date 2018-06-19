В столице Башкирии пройдет «Фестиваль пиона»
В столице Башкирии пройдет «Фестиваль пиона» Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Уфе 30 июня пройдет «Фестиваль пиона». Его организатором выступает Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Ученые с помощью красивого праздника знакомят жителей республики с биологией, классификацией, агротехникой видов и сортов пионов.
Программа «Фестиваля пиона»:
- Экскурсия по коллекции пиона;
- Мастер-класс по агротехнике пиона;
- Выставка сортов пиона;
- Подведение итогов конкурса костюма «Мой пион» и показ моделей участников конкурса
- Мастер-классы по декоративному творчеству;
- Развлекательная программа.