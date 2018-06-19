Фото: proural.info Соколы-сапсаны облюбовали офис банка в Уфе Фото: proural.info

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Соколы-сапсаны облюбовали главный офис банка «УРАЛСИБ». Уже пятый год семейство соколов-сапсанов гнездуется на самой высокой точке главного офиса банка.

Специалисты Министерства природопользования и экологии РБ выезжали для осмотра гнезда. Вскоре птенцы окрепнут и покинут его.Как говорят сами сотрудники, сапсаны защищают офис от голубей и других птиц, следы которых не украшают здание.

Сапсан[1] (лат. Falco peregrinus) — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах. Размером с серую ворону, выделяется тёмным, аспидно-серым оперением спины, пёстрым светлым брюхом и чёрной верхней частью головы, а также чёрными «усами». В зависимости от размера и особенностей окраски, различают около 17 подвидов этой птицы. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч.