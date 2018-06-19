Фото: ИА «Башинформ» В России начался творческий детский конкурс «Я художник. Я так вижу» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России начался детский конкурс «Я художник. Я так вижу». Он создан специально для детей-инвалидов и членов их семей.

Как сообщает Агентство социальной информации, в этом году тема творческого состязания — «Спорт в искусстве».

Участникам предлагается создать свои собственные интерпретации работ известных художников на тему спорта.

В 2018 году конкурс впервые будет проводиться в общероссийском масштабе с участием детей с инвалидностью и их братьев и сестер из всех регионов России.

Он будет проходить в два этапа: регистрация на участие в конкурсе — с 1 по 30 июня; размещение работы на конкурс — с 1 июня по 31 августа.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

Конкурс «Я художник. Я так вижу» проводится с 2016 года. В ходе конкурса для детей будут организованы мастер-классы с художниками в музеях-партнерах проекта.

В жюри войдут представители 12 московских музеев: Культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московского музея современного искусства, Государственного музея Востока, Института русского реалистического искусства, Музея русского импрессионизма, Музея моды, Музея-заповедника «Царицыно», Мультимедиа Арт Музея, Музея Анатолия Зверева, Еврейского музея и Центра толерантности и Музея декоративно-прикладного искусства.

Жюри будет оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность исполнения, узнаваемость первоисточника и использование интересных изобразительных техник и приемов. При оценке будет применяться принцип инклюзии: у жюри не будет информации о наличии или отсутствии инвалидности у авторов работ.

Каждый музей выберет двух победителей в возрастных категориях от шести до 13 лет и от 14 до 20 лет. Они будут награждены памятными призами. Победителям также будут вручаться награды от организаторов проекта «Колесо обозрения». После подведения итогов будет организована выставка работ участников, на которой будут представлены 50 лучших детских работ, отобранных куратором.

Выставка откроется 15 сентября в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского.

«Колесо обозрения» — инклюзивный социальный проект, направленный на социокультурную реабилитацию детей с инвалидностью и их семей, а также на помощь музеям в формировании доступной среды. Проект призван привлечь внимание общества к теме инклюзии и снять стереотипы относительно возможностей детей с инвалидностью.