Выпускник уфимского лицея изобрёл мессенджер для глухонемых и вышел в финал Social Impact Award 2018

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Выпускник уфимского лицея №42 Артур Шайхатаров вошел в число 11 финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства — Social Impact Award. Он создал приложение для смартфона «LifeTalk», которое позволит глухонемым людям общаться между собой и с другими людьми. Программа умеет переводить голос в текст и язык жестов в голос, сообщила пресс-секретарь Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в РБ Ольга Бобб.

«Это приложение, которое, мы надеемся, позволит глухонемым людям реализоваться и интегрироваться в общество. Проект оказался очень масштабным, и я не был уверен, что смогу «вытянуть» его в одиночку. В итоге для работы над приложением я решил собрать команду из своих лучших друзей, бывших одноклассников. Около месяца мы строили бизнес-модель, продумывали все нюансы, снимали промо-ролик. Мы были уверены, что попадем в финал», — делится секретами успеха Артур.

Проект «LifeTalk» — не первая успешная разработка школьника. До этого он изобрел мессенджер для общения слепоглухих людей «LifeFeel». Принцип его работы был основан на азбуке Морзе: собеседник отправляет сообщение со смартфона, а до получателя оно доходит в виде вибраций. В феврале 2018 года этот проект уфимца стал победителем конкурса УМНИК-Капитаны Фонда содействия инновациям и получил грант в размере 500 тысяч рублей.

Новый проект Артура Шайхатарова тоже может получить грантовое финансирование. Как финалист международного конкурса Social Impact Award уфимец сначала примет участие в трехмесячной инкубационной программе в Москве, где его будут консультировать профильные эксперты и успешные бизнесмены. В сентябре на финале конкурса жюри выберет двух победителей, которые получат гранты в размере 120 тысяч рублей. Помимо денег им представится возможность рассказать о своих разработках на международной конференции SIA SUMMIT в Грузии, где соберутся победители из 20 стран.

По признанию юного инноватора, победа в финале для него не главное, гораздо ценнее — опыт работы над социальными проектами и новые знакомства. Разработку программ и участие в конкурсах выпускник умудряется совмещать с поступлением в вуз.

«Поступать я буду в московский вуз. Для меня Москва — это идеальное место для развития моих социальных проектов. Я планирую получить IT-образование, чтобы дальше продолжать работать в этой сфере и создавать IT-проекты», — делится планами Артур.

Справка. Social Impact Award (SIA) — международная программа для начинающих социальных предпринимателей в возрасте до 30 лет, действующая в 20 странах. Программа состоит из конкурса социальных бизнесов на ранних этапах и воркшопов по социальному предпринимательству.