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20 июня Среда

Уфа   °

Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится Фото: автор

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Башкирии 21 июня. В этот день в 15.06 наступит летнее солнцестояние.

Самый длинный день в республике продлится 17 часов 14 минут, а ночи — 6 часов 46 минут. Восход солнца в этот день в Уфе — в 4.41, а заход в 21.55. В день зимнего солнцестояния продолжительность дня составит 7 часов 8 минут, а ночи — 16 часов 52 минуты.

«21 июня в 15.06 по уфимскому времени центр солнечного диска удалится от небесного экватора к северу на максимальное угловое расстояние — 23°26'17", что соответствует моменту летнего солнцестояния и началу астрономического лета в северном полушарии, а в южном полушарии — началу астрономической зимы.

В течение нескольких дней, ближайших ко дню летнего солнцестояния, полуденная высота солнца над горизонтом почти не меняется, отсюда и происходит название солнцестояния и продолжительность дня в этот период не изменяется. После дня летнего солнцестояния высота солнца над горизонтом в полдень ежедневно будет уменьшаться, Солнце будет описывать на небе всё более короткую дугу, и день начнет постепенно убывать вплоть до зимнего солнцестояния 21-22 декабря.

С 23 июня продолжительность дня будет понемногу уменьшаться — на одну-две минуты, солнце будет восходить всё позже, а заходить раньше, и к концу месяца день будет короче на шесть минут», — пояснили в уфимском планетарии.

Теги: астрономические явления, планетарий
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