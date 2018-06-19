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19 июня Вторник

Уфа   °

Уфимец бросил своего породистого пса на улице, не сумев его продать по объявлению

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/zoodefenders

Уфимец бросил своего породистого пса на улице, не сумев его продать по объявлению

Фото: https://vk.com/zoodefenders

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Зоозащитники республики привели очередной пример человеческого предательства по отношению к братьям нашим меньшим.

В микрорайоне Зеленая роща недалеко от лайфстайл-центра «Башкирия» привязанным к трубе был обнаружен стаффордширский терьер. На протяжении двух дней кобель сидел здесь на привязи без еды и воды. Изредка его кормили неравнодушные уфимцы, они и обратились в приют для животных, чтобы найти хозяев пса.

Как выяснилось, именно эту собаку совсем недавно продавали через сайт «Авито». Сначала за 5000 рублей, потом в объявлении цена была снижена до 2500 рублей. По всей видимости, желающих приобрести взрослого пса так и не нашлось, и «продавец» не нашел лучшего решения, чем оставить животное умирать на улице.

Возмущенные защитники животных попытылись выйти на связь с парнем, но по указанному номеру телефона уже никто не отвечал, а объявление на «Авито» было удалено. Кстати, там обозначалась причина срочного избавления от стаффорда — переезд.

Измученного пса сняли с поводка и забрали к себе люди из соседних домов, а ведь всё могло закончиться гораздо трагичнее, подчеркнули в Ассоциации зоозащитников РБ.

Теги: животные, зоощитники
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