Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ









Из уфимского гипермаркета «Лента» эвакуировали посетителей и персонал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе из гипермаркета эвакуировали посетителей и персонал, но это не было связано с реальной угрозой для людей. По информации пресс-службы республиканского МЧС, на территории «Ленты» днем 19 июня состоялись масштабные учения по ликвидации повреждения газопровода. По легенде, местный житель позвонил по номеру «112» и сообщил о сильном запахе газа у здания «Ленты» по улице Бельской.

На место выезжает бригада газовиков. Они обнаруживают, что поврежден газопровод высокого давления при несогласованном проведении земляных работ с выходом газа в атмосферу. Участок газопровода перекрывается, стравливается давление. К месту аварии вызываются службы города для согласования проведения земляных работ. Уточняются места прохождения коммуникаций служб города. Обнаруживается загазованность подсобных помещений гипермаркета со взрывоопасной концентрацией. Объявляется эвакуация персонала и посетителей. Прибывшая на место пожарная часть разворачивается для тушения в случае взрыва.

В учениях приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Башкортостану, филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Управления гражданской защиты города, Управления МВД России по Уфе, Центральной станции скорой помощи, а также муниципальные и ресурсоснабжающие предприятия.