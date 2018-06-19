Фото: Depositphotos.com Оформление загранпаспорта и водительского удостоверения для россиян станет дороже Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 до пяти тысяч рублей. Речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации. Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1,5 до 2,5 тысячи рублей, если речь идет о документе с электронным носителем информации.

Законом также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит три тысячи рублей, сообщает «ТАСС».

«Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета на более чем 42% от фактических затрат МВД. Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип [нового поколения], вырастут в среднем на одну тысячу рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.