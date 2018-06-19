Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.48 ↑

EUR 73.48 ↓

19 июня Вторник

Уфа   °

Оформление загранпаспорта и водительского удостоверения для россиян станет дороже

ОБЩЕСТВО

Фото: Depositphotos.com

Оформление загранпаспорта и водительского удостоверения для россиян станет дороже Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 до пяти тысяч рублей. Речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации. Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1,5 до 2,5 тысячи рублей, если речь идет о документе с электронным носителем информации.

Законом также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит три тысячи рублей, сообщает «ТАСС».

«Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета на более чем 42% от фактических затрат МВД. Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип [нового поколения], вырастут в среднем на одну тысячу рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Теги: загранпаспорт
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жители Башкирии увидят полное лунное затмение
27 июля состоятся сразу два выдающихся астрономических события: великое противостояние Марса и центральное полное лунное затмение. «Великие противост
В Башкирии потеплеет, но дожди продолжатся
Во вторник, 19 июня, в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +7,+12
Из Уфы можно улететь на отдых в Грузию без пересадок
Из Уфы открыты прямые авиарейсы в Грузию. В прошлую субботу был осуществлён первый полёт Батуми-Уфа-Батуми на самолёте Bombardier CRJ-200, который вмеща
Уфимец купил лотерейный билет за 80 рублей и выиграл 12,7 млн рублей
Уфимец приобрел лотерейный билет всего за 80 рублей, а в результате ему удалось сорвать суперприз, и он стал миллионером. Ему посчастливилось выиграть в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть