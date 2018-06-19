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19 июня Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 м/с

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 м/с Фото: автор

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует об ухудшении погодных условий в регионе. С 20.00 19 июня по 20.00 20 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем по северу до умеренных, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, в горных районах до +5, днем 23-28. На отдельных участках автодорог ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

21 июня ночью прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит 11-16 градусов. Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 18-23.

В большинстве районов республики наблюдается пожароопасность третьего класса, в отдельных южных районах — четвертого класса.

МЧС по Башкортостану рекомендует соблюдать правила безопасности.

Теги: МЧС, предупреждение
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