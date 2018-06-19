В Уфе пройдет благотворительный забег, средства от которого пойдут на создание тактильного мини-парка под открытым небом

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Благотворительный забег «МaturRun» пройдет в уфимском парке имени И.Якутова 1 июля. Для участников прeдусмотрели три дистанции: от 25 до 400 мeтров для детeй в возрасте от года до девяти лет, взрослые пробегут дистанции в 1,6 км и 5 км.

Как сообщают организаторы, на каждом километре и на финише участников ждет фейерверк из экологически чистых, сухих, натуральных красок холи.

Участники забега старше 10 лет получат стартовый номер, пакет с краской, бандану с символикой мероприятия и медаль финишера, сделанную подопечными Центра социальных технологий «Ломая барьеры».

Самых юных бегунов также наградят медалью.

В день забега в парке предусмотрено выступление творческих коллективов, мастер-классы, фотозоны. Все собранные средства пойдут на реализацию проекта Центра социальных технологий «Ломая барьеры» — «Уфатактильная». В его рамках планируется создать тактильный мини-парк под открытым небом. Прсещение такого парка развивает у детей моторику, предотвращает появление плоскостопия, обогащает тактильные ощущения, улучшает координацию и равновесие для всех, вне зависимости от состояния здоровья и возраста. Узнать все подробности и зарегистрироваться для участия в забеге необходимо на официальном сайте.

Организаторы мероприятия — Центр социальных технологий «Ломая барьеры» и школа правильного спорта I LOVE SUPERSPORT UFA.