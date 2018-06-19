Получить паспорт и заменить водительское удостоверение можно быстро и комфортно в офисе Сбербанка

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В офисе Сбербанка на улице Кирова, 34, теперь можно получить паспорт РФ и заграничный паспорт, а также обменять водительское удостоверение. Это стало возможно благодаря совместному пилотному проекту Многофункционального центра и банка, в рамках которого в ноябре прошлого года в подразделении Сбербанка было открыто четыре универсальных окна государственного учреждения.

Основная цель проекта — создать более комфортные условия обслуживания граждан. Его суть заключается в возможности получения банковских и государственных услуг в одном месте, что значительно экономит время клиентов. Такой формат обслуживания удобен тем, что в одном окне клиенты могут получить не только государственные услуги, но и сразу оплатить государственную пошлину и сделать другие платежи, открыть банковскую карту, вклад и воспользоваться иными банковскими сервисами.

«Универсальные окна МФЦ работают в офисе Сбербанка почти полгода. Мы увидели заинтересованность клиентов в этом проекте — свыше 4000 государственных услуг оказано за это время в нашем банке, — сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Ранее в окнах МФЦ в подразделении Сбербанка можно было лишь подать документы на получение паспорта и водительского удостоверения, теперь же мы реализовали и выдачу этих документов, а потому ожидаем еще большую востребованность оказания государственных и банковских услуг в одном месте».

В офисе Сбербанка можно оформить общегражданский и заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, субсидии и пособия, назначить пенсию, подтвердить личность на портале госуслуг, оформить материнский капитал и другие популярные сервисы.

Кстати, теперь получить государственные услуги можно и после работы. Режим работы универсальных окон МФЦ продлен на полчаса — с 09.00 до 18.30. Получить более подробную информацию можно как в самом офисе, так и по телефону контакт-центра МФЦ «Мои Документы» + 7 (347) 246-55-33.