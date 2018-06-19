Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Житель Башкирии удостоен награды МЧС России за спасение троих детей при пожаре Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Хайбуллинском районе Башкортостана в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню России, начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Башкортостану Владимир Люляев вручил местному жителю ведомственную награду.

38-летний слесарь-сантехник, работающий в санатории «Сакмар», Юлай Бикбов удостоился медали МЧС России «За отвагу на пожаре», сообщает пресс-служба ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», в марте этого года мужчина без страха бросился в горящий дом ради спасения малолетних детей. В праздники в клубе деревни Янтышево организовали дискотеку 80-х. В гости к Юлаю Бикбову приехал его брат из Сибая. Возвращаясь домой, родственники решили пройтись.

«Было около 23 часов. Идя по улице, заметили дым, сначала подумали, сено горит, но подойдя ближе поняли, что это дом. Брат побежал в клуб за людьми, а я знал, что в этой семье воспитывается четверо детей, поэтому не думая ни секунды бросился к двери. Она оказалась заперта. Не знаю, сколько времени я потратил на то, чтобы ее открыть, но в конце концов мне это удалось, — рассказал он. — Воспользоваться окнами я не мог, иначе внутри моментально всё вспыхнуло бы. В доме уже был дым, огонь, темнота. Ничего не видел. Я пытался наощупь найти детей и тут услышал детский плач. Это оказалась старшая девочка, ей пять лет. Я ее вытащил и оставил на веранде. Вновь вернулся в дом. Ползком начал искать других детей. Вскоре нашел еще одного ребенка. Честно говоря, даже не помню, кто это был, мальчик или девочка. Оставив его со старшей сестрой опять ринулся в дом. Силы уже оставляли меня, дышать не мог, но третьего малыша не мог не спасти. Нашел и его, а вот четвертого ребенка нигде не было. Тогда я спросил у пятилетней девочки, где он. Выяснилось, что в больнице. Я с облегчением вздохнул. Младшие дети — трехлетняя девочка и двухлетний мальчик были без сознания. Вспомнил, что через дорогу живет Саид Турунтаев, а у него жена — фельдшер. Взяв детей на руки, побежал к ним. Там им оказали первую медпомощь, вызвали скорую. Приехали пожарные, но было уже поздно, дом сгорел. Родители детей были на работе, им сразу же сообщили о случившемся и они приехали».

Односельчане безоговорочно называют Юлая Бикбова героем, хотя сам он таковым себя не считает. Отметим, что он с женой Лейсан воспитывает трех дочерей: 10, 9 и 5 лет.