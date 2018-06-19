Фото: Минэкологии РБ



В Башкирии эко-активисты вычистили мусор у скалы Мамбет на Зилиме Фото: Минэкологии РБ

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии организуются субботники в популярных туристических местах. На призыв провести уборку на реке Зилим в Гафурийском районе откликнулись сотрудники туристического сообщества BashAdventure. 18 человек добрались до самого труднодоступного места тропы Толпарово — скала Мамбет, расположенной вдоль реки. Пройдя семь километров в одну сторону, активисты собрали мусор, оставленный туристами.

«Башкирия является одним из лидеров по активности участия во Всероссийской акции «Воды России», проводимой ежегодно с апреля по сентябрь, — прокомментировали в Минэкологии РБ. — Планируются следующие выезды: 28 июля на озеро Аслыкуль, 25-26 августа — на Инзерские зубчатки. Желающим звонить по телефону 8-917-807-26-19».