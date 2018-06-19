Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.48 ↑

EUR 73.48 ↓

19 июня Вторник

Уфа   °

В Башкирии эко-активисты вычистили мусор у скалы Мамбет на Зилиме

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии эко-активисты вычистили мусор у скалы Мамбет на Зилиме

Фото: Минэкологии РБ

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии организуются  субботники в популярных туристических местах. На призыв провести уборку на реке Зилим в Гафурийском районе откликнулись сотрудники туристического сообщества BashAdventure. 18 человек добрались до самого труднодоступного места тропы Толпарово — скала Мамбет, расположенной вдоль реки. Пройдя семь километров в одну сторону, активисты собрали мусор, оставленный туристами.

«Башкирия является одним из лидеров по активности участия во Всероссийской акции «Воды России», проводимой ежегодно с апреля по сентябрь, — прокомментировали в Минэкологии РБ. — Планируются следующие выезды: 28 июля на озеро Аслыкуль, 25-26 августа — на Инзерские зубчатки. Желающим звонить по телефону 8-917-807-26-19».

Теги: экология, Зилим, Мамбет, мусор, акция
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жители Башкирии увидят полное лунное затмение
27 июля состоятся сразу два выдающихся астрономических события: великое противостояние Марса и центральное полное лунное затмение. «Великие противост
В Башкирии потеплеет, но дожди продолжатся
Во вторник, 19 июня, в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +7,+12
Из Уфы можно улететь на отдых в Грузию без пересадок
Из Уфы открыты прямые авиарейсы в Грузию. В прошлую субботу был осуществлён первый полёт Батуми-Уфа-Батуми на самолёте Bombardier CRJ-200, который вмеща
Уфимец купил лотерейный билет за 80 рублей и выиграл 12,7 млн рублей
Уфимец приобрел лотерейный билет всего за 80 рублей, а в результате ему удалось сорвать суперприз, и он стал миллионером. Ему посчастливилось выиграть в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть