Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: сколько стоит молоко, Роскомнадзор оценил шутку Белого о Салавате Юлаеве, марш-бросок из Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Власти Башкирии предложили стабилизировать цену на молоко за счет долгосрочных контрактов. Чтобы этот процесс пошел, возможно, используют и административный ресурс, пишет «Российская газета».

Сколько стоит молоко. В Башкирии пытаются вывести формулу, по которой можно рассчитать оптимальную цену на молоко, устраивающую и производителей, и переработчиков. «Пока согласия между ними нет, а между тем цена на сырье колеблется весьма серьезно. В прошлом году за килограмм сырого молока давали до 28 рублей, а нынче не больше 20, в среднем -14 рублей», — информировало издание.

По мнению главы Минсельхоза республики Ильшата Фазрахманова, «отношения должны строиться на основе долгосрочных контрактов, которые необходимо заключить до конца 2018 года. Чтобы процесс пошел, возможно, используют и административный ресурс», отметили в газете. «Если не будут заключены долгосрочные контракты, то в 2019 году сельхозпроизводителям не станут выдавать субсидии на литр произведенного молока, а молокозаводам — льготные кредиты», — сообщил Фазрахманов.

Переработчики говорят, что сейчас цена сырья определяется с учетом содержания белка или жирности. Ориентиром служат госстандарты. По мнению экспертов, надо брать за основу другие решения, изучая мировой опыт. В частности, «Союзмолоко» считает, что в формуле цены молока главным должен быть индекс себестоимости, а Центр изучения молочного рынка Dairy News — биржевые цены. Отмечается также, что стабилизацию цены даст и усиление борьбы с фальсификатом.

Возможно, ужесточение условий получения господдержки сблизит позиции производителей и переработчиков, но надо принять во внимание еще одно звено этой цепи — торговлю. По словам председателя Молочного союза РБ, торговые сети делают наценку до 40%, «выжимая» доходность по максимуму. Поэтому никто не берется прогнозировать, сколько же будет платить за готовую продукцию покупатель. А пока для компенсации потерь производителям молока из бюджета Башкирии выделено 300 млн рублей, резюмировали в газете.

Марш-бросок из Башкирии. Инженеры ЦВО, дислоцированные в Башкирии, восстановят сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где весной этого года во время половодья был разрушен мост через Урал. Об этом сообщают «Вести.ру» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Понтонно-переправочные подразделения сегодня начали 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. На реке будут установлены две паромные переправы, грузоподъемностью 170 тонн каждая. Планируется, что они будут действовать до 1 октября 2018 года», — говорится в сообщении. Паромное сообщение будет восстановлено уже к 20 июня, уточнили в округе и пояснили, «что решение о наведении временной переправы было принято после обращения губернатора региона в военное ведомство». Разрушенный во время ледохода мост обеспечивал жителям Нижнеозерного транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, и предоставлял выход на трассу Оренбург — Илек.

Прямо в Грузию. Как информируют «Известия», отныне из Уфы в Грузию можно добраться без пересадок. «Между столицей Башкирии и Батуми запустили регулярное авиасообщение, — пишет издание. — Рейсы будут выполняться до 22 сентября каждые среду и пятницу».

16 июня самолет Bombardier CRJ-200 выполнил первый полет по маршруту Батуми — Уфа — Батуми. Стоимость авиабилета — от 22 тысяч рублей, говорится в «Известиях».

Шутку сочли шуткой. Роскомнадзор не увидел нарушений в шутке Руслана Белого о Салавате Юлаеве. Как информирует новостной портал «Реальное время», в Роскомнадзоре дали официальный ответ на просьбу проверить шутку комика Руслана Белого о Салавате Юлаеве.

«Специалисты ведомства не нашли нарушений законов об экстремизме и СМИ. Запрос в Роскомнадзор направляла общественная организация «Башкорт», — говорится на сайте.

Ранее комик Руслан Белый, выступая в Уфе, призвал жителей Башкирии задуматься о своем национальном герое. По словам Белого, «Салавата Юлаева можно назвать бандитом и разбойником». Эта шутка вызвала негодование у многих жителей республики, напомнили в «РВ».

«Для кого-то он бандит, для большинства земляков — герой, а для нас — родная кровь», — так говорят о национальном герое Башкирии Салавате Юлаеве его потомки. Руководитель общественной организации «Потомки Салавата Юлаева» Виктор Хакимов, приходящийся народному герою родственником, рассказал газете «Аргументы и факты» о том, как продолжился род, если считается, что всех родственников Юлаева казнили, как потомки относятся к резким высказываниям в адрес Салавата, и о многом другом.

Как сообщил Виктор Хакимов, казнили не всех потомков Юлаева. «Брат Салавата — Рахматулла — остался жив и продолжил фамилию. Это мой дед в восьмом-девятом колене. Сегодня мы насчитываем около 550 потомков Юлая Азналина — родственников Салавата. Есть среди нас и прямые потомки», — рассказал Хакимов. Все они живут в Салаватском районе Башкирии, говорится в газете. Общественная организация делает все, чтобы хранить память предка достойно. В 2015 году в Текеево — родной деревне Салавата Юлаева они поставили таштирме — мавзолей в виде юрты.

Виктор Хакимов не согласен с теми, кто считает, что Салават Юлаев был бандитом. «Он на дорогах людей не грабил. Во время восстания, к которому примкнул, Салават защищал права своих родных, своего народа», — пояснил он.

«Что касается ситуации с выступлением в Уфе комика, после этого случая на меня вышел один адвокат, который предложил засудить Белого за оскорбления и потребовать моральной компенсации, — продолжает потомок Юлаева. — Обещал подать заявление в прокуратуру. Почти месяц прошел, пока ответов нет».

«Мы не претендуем ни на что. Главное — справедливая память», — резюмировал Хакимов.