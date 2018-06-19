Фото: @SaudiNT_RU, Twitter, стоп-кадр видео OKAZ_online



Росавиация расследует инцидент с самолетом, носящим имя «Уфа», на борту которого летели футболисты Фото: @SaudiNT_RU, Twitter, стоп-кадр видео OKAZ_online

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В аэропорту Ростова-на-Дону вечером 18 июня благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании «Россия», который носит имя «Уфа». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону. По информации пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, на борту находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовская Аравия.

«При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя. Это событие в сумерках было замечено пассажирами рейса, которые сумели зафиксировать его камерами мобильных телефонов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По словам членов экипажа, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. В полете и при посадке никаких аварийных процедур не проводилось.

Самолет с именем «Уфа» приземлился при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки.

«Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме. Безопасности полёта ничего не угрожало, — добавили в Росавиации. — Тем не менее, это событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации и в гражданской авиации Российской Федерации, рассматривается как «инцидент» и подлежит расследованию».

Росавиация расследует обстоятельства и причины этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.

Справочно. Авиакомпания «Россия» присвоила воздушному судну Airbus A-319 с бортовым номером VP-BNB имя «Уфа» в декабре 2016 года. Лайнер рассчитан на перевозку 128 пассажиров. Эксплуатируется самолет, в основном, на внутрироссийских линиях. Также в парке авиакомпании летают самолеты «Москва», «Владивосток», «Волгоград», «Грозный», «Екатеринбург», «Ижевск», «Казань», «Магадан», «Мурманск», «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Сочи» и другие. Первым лайнером, названным в честь российского города, стал «Санкт-Петербург».