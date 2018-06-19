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19 июня Вторник

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В России утвердили новые стандарты для перевозчиков: общественный транспорт оснастят печками и кондиционерами

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В России утвердили новые стандарты для перевозчиков: общественный транспорт оснастят печками и кондиционерами Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В России ужесточается стандарт транспортного обслуживания: для всех автобусов, троллейбусов и маршруток документ предписывает наличие кондиционера и печки. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя. Изменения утверждены распоряжением Минтранса, сообщают «Известия».

Также в стандарте сказано, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан. И хотя стандарт носит рекомендательный характер, его исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.

В Минтрансе уточнили, что стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он введен с прошлого года, но после тестового периода потребовались поправки.  В частности, поправки коснулись остановок автобусов в пригородном и междугороднем сообщении: они должны защищать от осадков вне зависимости от количества пассажиров, отправляющихся с остановочных пунктов. В регионах с особыми природно-климатическими условиями остановки должны обеспечивать защиту от ветра.  Кроме того, в стандарте указано, что весь пассажирский транспорт (маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи) должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в любое время года. В предыдущей версии стандарта кондиционеры и печки не упоминались, хотя ссылка на комфортную температуру была. Параметры температурного режима в транспорте остались прежними: не менее 12 градусов при среднесуточной температуре воздуха ниже 5 градусов, и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

  Поправки в стандарт определили и количество пассажиров, которые могут ехать стоя. Теперь это не более трех человек на один квадратный метр свободной площади салона, против пяти человек ранее. Упомянули чиновники и маломобильных граждан: «Перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно».  В Минтрансе подчеркнули, хотя стандарт и носит рекомендательный характер, субъекты федерации уже сейчас могут его брать за эталон.  «Все показатели качества могут применяться органами госвласти и местного самоуправления при разработке нормативной базы в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе при подготовке документов планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключении и исполнении контрактов между государственными и муниципальными заказчиками и юридическими лицами и ИП, выполняющими работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок как по регулируемым, так и нерегулируемым тарифам», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Теги: общественный транспорт
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