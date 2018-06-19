Фото: автор В центре Уфы снесли три ветхих дореволюционных дома Фото: автор

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Кировского района Уфы добилась сноса трех аварийных домов в центре города. По информации пресс-службы республиканского надзорного ведомства, застройщик квартала, ограниченного улицами Пушкина, Аксакова, Свердлова, должен был снести три ветхих здания, расположенных на данной территории. Но Инвестиционно-строительный комитет Уфы не исполнил свои обязанности, создав риск неконтролируемого обрушения дореволюционных построек. Также предприятие не обеспечило надлежащую охрану стройки и не ограничило доступ к ней посторонних лиц.

По этим фактам прокуратура внесла руководству предприятия представление, по результатам рассмотрения которого указанные дома снесли, а охрану объекта усилили.