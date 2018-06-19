В центре Уфы снесли три ветхих дореволюционных дома
Фото: автор
В центре Уфы снесли три ветхих дореволюционных дома Фото: автор
УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Прокуратура Кировского района Уфы добилась сноса трех аварийных домов в центре города. По информации пресс-службы республиканского надзорного ведомства, застройщик квартала, ограниченного улицами Пушкина, Аксакова, Свердлова, должен был снести три ветхих здания, расположенных на данной территории. Но Инвестиционно-строительный комитет Уфы не исполнил свои обязанности, создав риск неконтролируемого обрушения дореволюционных построек. Также предприятие не обеспечило надлежащую охрану стройки и не ограничило доступ к ней посторонних лиц.
По этим фактам прокуратура внесла руководству предприятия представление, по результатам рассмотрения которого указанные дома снесли, а охрану объекта усилили.