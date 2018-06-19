Фото: Космодрайв Уфимцев приглашают на прогулку по Марсу Фото: Космодрайв

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Космической станции на «красной планете» грозит опасность, спасти ее можете только вы! Необычное испытание для юных исследователей космоса ждет всех, кто посетит семейную интерактивную выставку «Космодрайв» в ТЦ «Июнь».

Путешествие на другую планету — лишь небольшая часть научных развлечений, с которыми встретятся посетители масштабной выставки. Гостей «Космодрайва» ждет знакомство с прошлым космонавтики, испытание на тренажерах настоящих астронавтов, квесты на другие планеты Солнечной системы. Только здесь взрослые и дети смогут ощутить гравитацию далекого Юпитера. Для этого достаточно надеть специальные ботинки и прогуляться по поверхности гиганта.

Посетителей всех возрастов ждут и острые ощущения. На «Комодрайве» они пройдут предполетную подготовку на истребителе, проверят вестибулярный аппарат на космических тренажерах и прикоснуться к необычному прибору — генератору Ван де Граафа. В прошлом веке эта установка использовалась для исследования ядерных реакций. Сейчас с помощью генератора моделируют процессы, происходящие при ударе молнии. Прикоснувшись к серебристому шару, гости выставки ощутят легкое покалывание, а их волосы встанут дыбом. Генератор Ван де Граафа совершенно безопасен для испытателей любого возраста.

Любителей необычных фактов и ощущений наверняка заинтересует космическая зона, где можно просчитать свой венерианский, марсианский и юпитерианский вес и возраст. На этих планетах действует иная сила тяжести и по-другому протекает календарный год, поэтому результаты могут вас удивить.

Организаторы интерактивного проекта выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания познавательной части. На информационных стендах рядом со всеми экспонатами висит краткое описание, интересные факты и история их создания. Каждый час на выставке начинается бесплатная экскурсия.

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука». Выставка работает на третьем этаже в ТЦ «Июнь» без выходных до 8 июля. Дети до трех лет включительно посещают «Космодрайв» бесплатно.

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Подробнее: сайт, VK﻿.

Телефон: +7 (347) 294-00-75.