Фото: пресс-центр БГМУ Врачи из России, Китая и Германии, а также робот Da Vinci примут участие во всероссийской школе урологов в Уфе Фото: пресс-центр БГМУ

УФА, 19 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

22-23 июня в Уфе пройдет IV Всероссийская школа урологов. В ней примут участие ведущие специалисты и ученые из России, Германии, Китая. В их числе — профессор кафедры урологии Университета Регенсбург (Германия) Вольф-Фердинанд Виланд, руководитель исследовательского центра стволовых клеток Университета Регенсбург Оливер Фельтхаус (Германия), директор Департамента урологии Харбинского медицинского университета Сю Ванхай (Китай).

Как сообщили в пресс-центре Башкирского государственного медицинского университета, за два дня ведущие хирурги России и зарубежья проведут 15 показательных операций в разных техниках: радикальная (открытая), лапароскопическая, роботасситированная.

«В отличие от прошлых лет в нынешнюю школу включено новое направление оперативного вмешательства — роботическая хирургия с использованием Робота Da Vinci, — прокомментировал ректор БГМУ, главный внештатный уролог ПФО Валентин Павлов. – Цель школы — показать, что каждая методика имеет свои тонкости и нюансы, а также показания».

В рамках школы будет организован тренинг по фьюжен биопсии — это один из точных методов диагностики рака предстательной железы.

Онлайн-трансляция из операционной клиники БГМУ будет организована в конференц-зал и в интернете.

Начало в 9 часов утра по улице Театральная 2/1, 10 корпус БГМУ.