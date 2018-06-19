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В Башкирии потеплеет до 26 градусов

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии потеплеет до 26 градусов Фото: автор

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Погода в Башкирии постепенно улучшается. В среду, 20 июня, метеорологи Башгидромецентра ожидают, что дневная температура воздуха поднимется до +26 градусов. Ночью температура составит +8 — +13 градусов. Правда, радость от пришедшего наконец летнего тепла жителям республики могут подпортить кратковременные дожди. Днем синоптики предсказывают осадки по западу до умеренных, а также возможность грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

Теги: погода
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