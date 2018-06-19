В Башкирии потеплеет до 26 градусов
Фото: автор
В Башкирии потеплеет до 26 градусов Фото: автор
УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Погода в Башкирии постепенно улучшается. В среду, 20 июня, метеорологи Башгидромецентра ожидают, что дневная температура воздуха поднимется до +26 градусов. Ночью температура составит +8 — +13 градусов. Правда, радость от пришедшего наконец летнего тепла жителям республики могут подпортить кратковременные дожди. Днем синоптики предсказывают осадки по западу до умеренных, а также возможность грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.