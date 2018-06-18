ОНФ запустил интерактивную «Карту доступности медпомощи»

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийский народный фронт запустил «Карту доступности медпомощи», которая охватывает малые населенные пункты. Эксперты ОНФ призывают граждан, медицинских работников, представителей экспертного сообщества и общественных объединений принимать самое активное участие в его наполнении.

О необходимости обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения, Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отметил в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В поселениях, где проживают от 100 до 2 тыс. человек, в течение 2018–2020 гг. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории. А там, где живет меньше 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы – автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым медицинским оборудованием.

Глава государства попросил Народный фронт быть в контакте с гражданами и мониторить ситуацию на местах. В новом «майском указе» среди национальных целей и стратегических задач развития страны Президент также подчеркнул необходимость завершения формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах.

Учитывая масштаб проблемы и недостаточность локальных успехов в этой области, эксперты ОНФ приняли решение вывести мониторинг доступности медицинских услуг на качественно новый уровень. Для этого была разработана интерактивная «Карта доступности медпомощи» в малых населенных пунктах. Процесс ее наполнения будет происходить в 2018-2020 годах.

Интернет-ресурс состоит из четырех основных блоков. В первом будут собираться данные о сети уже действующих медорганизаций в малых населенных пунктах. Это сведения об их оснащенности медоборудованием и лекарствами, наличии персонала и помещений. В этом же блоке граждане смогут выразить свое мнение – дать оценку работе существующих медорганизаций. По информации профильных региональных органов власти, направленной в Народный фронт, в малых населенных пунктах сейчас действует более 18 тыс. медицинских организаций. Однако ряд субъектов данные еще не представил, и эта цифра может быть уточнена.

Во втором блоке будут собираться данные о планах строительства новых медорганизаций и о ходе строительно-монтажных работ. Граждане также смогут оставить здесь свои отзывы о процессе создания и будущей работе новых медицинских организаций и мобильных медкомплексов в 2018-2020 гг. По информации, полученной из субъектов РФ, в ближайшие годы запланировано строительство более 400 зданий медорганизаций. Карта также поможет выявить потребности жителей малых населенных пунктов в медицинских организациях.

В третьем блоке граждане смогут отметить населенные пункты, в которых есть потребность в медорганизации или на которые необходимо распространить зону обслуживания передвижных медкомплексов. Здесь будут аккумулированы все небольшие населенные пункты, где граждане испытывают недостаток медицинской помощи.

Четвертый блок интерактивной карты будет посвящен оценке эффективности мероприятий по профилактике заболеваний. В этом блоке будет представлен индекс здоровья населения по каждому субъекту РФ, который расчитывается как на основании официальных данных федеральных и региональных органов исполнительной власти об уровне заболеваемости, инвалидизации, информированности граждан о здоровом образе жизни и других официальных сведений, так и по данным опросов граждан о ведении ЗОЖ. Лучшие региональные практики будут рекомендованы для массового тиражирования.

Народный фронт призывает активно пользоваться интерактивным инструментом всех неравнодушных – местных жителей и медицинский персонал, экспертов и общественников. С порядком регистрации и работы с картой можно ознакомиться в справочных разделах интернет-ресурса.