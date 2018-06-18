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УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в честь Дня отца Министерство семьи и труда запустило сразу несколько акций. С целью поднятия статуса и роли отца в воспитании детей в социальных сетях (на официальных аккаунтах ведомства в «ВКонтакте», Facebook и Instagram) была запущена акция #спапойклассно. В рамках интернет-флешмоба сотни жителей республики делились с друзьями яркими моментами, проведенными с папой. Они разместили в социальных сетях фотографии своих отцов, занимательные истории или воспоминания, а также поздравления с соответствующим хэштегом.

Параллельно с флешмобом #спапойклассно министерство в честь Дня отца запустило акцию «К папе на работу». В рамках акции отцы на пару часов берут к себе на работу детей. Данная акция, с одной стороны, носит воспитательный характер, а с другой стороны, выполняет профориентационные задачи. Первыми откликнулись на акцию участники встречи министра с активными папами республики, прошедшей на минувшей неделе. Так, оператор корпункта ВГТРК в Башкортостане Сергей Шелепин провел экскурсию по Телецентру для своих троих детей. Присоединились к акции «К папе на работу» и другие участники встречи с министром — генеральный директор Уфимского научно-производственного предприятия «Молния» Борис Дорфман и председатель заготовительно-сбытового потребительского кооператива «Хазина-ЖС02» из Кушнаренковского района Ирек Бакиров.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики призывает работодателей региона провести аналогичные акции на своих организациях и предприятиях.