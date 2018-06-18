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18 июня Понедельник

Уфа   °

В Уфе «загорелся» крупный автосалон

ОБЩЕСТВО

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе «загорелся» крупный автосалон Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня в Октябрьском районе Уфы состоялись пожарно-тактические учения. Экстренные службы и службы жизнеобеспечения города отрабатывали действия по защите персонала и посетителей автосалона «Меrcеdеs-Benz» при возникновении крупного пожара. Согласно легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в складском помещении на первом этаже автосалона произошло возгорание горюче-смазочных материалов.

Администрация автоцентра сообщила о пожаре на номер «112» и начала проводить эвакуацию персонала и посетителей. Возгорание быстро распространилось, и прибывшим пожарным и спасателям сотрудники салона затруднились сказать, сколько человек осталось в здании.

Пожарные подразделения начали разворачивать оборудование, чтобы приступить к тушению, спасатели направились внутрь на поиски пострадавших. Всего было эвакуировано 30 человек, троих вывели сотрудники спасательных ведомств. В это время МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы проводили эвакуацию автомобилей, чтобы спецтехника могла подъехать ближе к зданию.

Подразделения УМВД России по городу оцепили участок, осуществляли регулирование дорожного движения для беспрепятственного подъезда специальных транспортных средств и обеспечивали охрану общественного порядка. По итогам учений начальник Управления гражданской защиты столицы Расим Абдуллин, участники тренировки со своими задачами справились, наблюдателями были зафиксированы лишь несущественные недочеты. К данной тренировке привлекалась городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 65 человек личного состава, 16 единиц техники экстренных служб и жизнеобеспечения города, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.  

Теги: Управление гражданской защиты Уфы
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