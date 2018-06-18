В Башкирии в колониях организованы показы матчей мундиаля
Фото: m.ru.sputnik.az
В Башкирии в колониях организованы показы матчей мундиаля Фото: m.ru.sputnik.az
УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В колониях организованы показы матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в УФСИН по РБ. Телевизионную трансляцию организуют в соответствии с распорядком дня в исправительных учреждениях и СИЗО, а находящиеся в штрафных изоляторах или камерах смогут узнать о результатах игр из радиотрансляций. Матчи, которые происходят поздно вечером, записываются местными кабельными телестудиями и показываются следующим днем.