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18 июня Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в колониях организованы показы матчей мундиаля

ОБЩЕСТВО

Фото: m.ru.sputnik.az

В Башкирии в колониях организованы показы матчей мундиаля Фото: m.ru.sputnik.az

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В колониях организованы показы матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в УФСИН по РБ. Телевизионную трансляцию организуют в соответствии с распорядком дня в исправительных учреждениях и СИЗО, а находящиеся в штрафных изоляторах или камерах смогут узнать о результатах игр из радиотрансляций. Матчи, которые происходят поздно вечером, записываются местными кабельными телестудиями и показываются следующим днем.

Теги: футбол, чемпионат, колонии
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