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18 июня Понедельник

Уфа   °

Проект БСК «Стерлитамак - наш общий дом» получил мощную народную поддержку

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

Фото: БСК

Проект БСК «Стерлитамак - наш общий дом» получил мощную народную поддержку Фото: БСК

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Завершилось народное голосование за проекты, представленные на конкурс «Стерлитамак — наш общий дом». Более 30 тысяч горожан поддержали понравившиеся проекты своими голосами на сайте Стерлитамакнашобщийдом.рф.

Прием заявок был объявлен в марте. За два месяца поступило 74 проекта в семи номинациях, предложенных организаторами конкурса. Онлайн-голосование длилось больше месяца.

«Мы очень рады, что конкурс городских проектов БСК вызвал такой отклик. И признательны всем жителям города, принявшим участие в голосовании. Спасибо вам за активную жизненную позицию, за проявленный интерес, за желание изменить наш город, сделать его более уютным и комфортным», — говорит директор по управлению персоналом БСК и заместитель председателя городского совета Владимир Ануфриев.

По три проекта из каждой номинации, набравшие больше всего голосов, проходят во второй тур. Теперь их будет оценивать Экспертный совет конкурса, в который вошли известные и уважаемые в городе люди:

Хакимов Мидхат Гайнанович — ветеран, депутат Госдумы III созыва;

Ахметов Спартак Галеевич — ветеран, в 1992-2007 гг. глава администрации Стерлитамака;

Семенов Александр Сергеевич — зам. председателя совета ветеранов города;

Ермолаев Андрей Петрович — заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства;

Григорьев Михаил Васильевич — заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Шайхутдинов Альберт Наилевич — заместитель главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связям с общественностью;

Ануфриев Владимир Борисович — директор по управлению персоналом и общим вопросам «БСК»;

Подцепняк Сергей Евгеньевич — директор по капитальному строительству и ремонту «БСК»;

Сафаргалеева Елена Александровна — председатель профкома «БСК»;

До 6 июля победители первого этапа конкурса должны представить подробные проектные заявки, которые и оценят профессионалы. Имена тех, кто получит гранты БСК, будут названы до конца сентября.

Теги: БСК
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