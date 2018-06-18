Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи выросло в шесть раз – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи с 2011 года выросло в шесть раз. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

– С 2011 года в шесть раз увеличилось финансирование. Высокотехнологичная помощь оказывается уже в 23 учреждениях здравоохранения, – сказал руководитель региона. – За последние пять лет проведена 151 пересадка почки, 16 – сердца и 14 – печени.

Рустэм Хамитов напомнил, что 1 января 2018 года открылся Республиканский медико-генетический центр, который открывает новые возможности в части генетической паспортизации, ДНК-диагностики и мониторинга состояния здоровья жителей республики.

В клинике Башгосмедуниверситета заработал первый в Приволжском федеральном округе Центр роботической хирургии. С помощью медицинского робота «Да Винчи» в нём уже проведено более 50 операций.

– Активно внедряются новые методы профилактики, диагностики, лечения, – отметил Рустэм Хамитов. – Диспансеризация взрослого населения будет проводиться не один раз в три года, а ежегодно. Конечно же, особое внимание будем уделять здоровью детей.