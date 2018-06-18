Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.68

EUR 72.53

18 июня Понедельник

Уфа   °

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи выросло в шесть раз – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи выросло в шесть раз – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 18 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи с 2011 года выросло в шесть раз. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

– С 2011 года в шесть раз увеличилось финансирование. Высокотехнологичная помощь оказывается уже в 23 учреждениях здравоохранения, – сказал руководитель региона. – За последние пять лет проведена 151 пересадка почки, 16 – сердца и 14 – печени.

Рустэм Хамитов напомнил, что 1 января 2018 года открылся Республиканский медико-генетический центр, который открывает новые возможности в части генетической паспортизации, ДНК-диагностики и мониторинга состояния здоровья жителей республики.

В клинике Башгосмедуниверситета заработал первый в Приволжском федеральном округе Центр роботической хирургии. С помощью медицинского робота «Да Винчи» в нём уже проведено более 50 операций.

– Активно внедряются новые методы профилактики, диагностики, лечения, – отметил Рустэм Хамитов. – Диспансеризация взрослого населения будет проводиться не один раз в три года, а ежегодно. Конечно же, особое внимание будем уделять здоровью детей.

Теги: глава рб, здравоохранение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В аэропорту Уфы отменены шесть рейсов в Москву, Анапу, Когалым и на Ямал
17 июня на прибытие и отправление в уфимском аэропорту отменены шесть рейсов. Согласно информации на онлайн-табло воздушных ворот столицы Башкирии, авиа
На трассе М-5 в Башкирии образовалась 20-километровая пробка
Автомобилисты предупреждают друг друга о затрудненном движении на трассе М-5 в воскресенье, 17 июня. В частности, на автодороге в Буздякском районе Башки
На следующей неделе в Башкирию придет теплая погода
Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какую погоду ждать жителям республики на следующей неделе. По предварительным прогнозам, на территорию Башкирии
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 18 по 29 июня - адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе. Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремон
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть